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NBC News sunucusu, Türkiye'nin ABD'yle ilgili mesajından rahatsız oldu

Amerikalı sunucu, Ankara'dan peş peşe gelen çağrıları hazmedemedi, asılsız iddialarla Türkiye'ye saldırmaya kalktı.

ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskını tüm dünya konuşuyor.

Dünya genelinde çeşitli ülkeler ve kurumlar, Washington DC'de yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu olaylara tepki gösterdi.

ANKARA: ENDİŞELİYİZ

Türkiye'den de açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Türkiye'den ABD'deki olaylara ilişkin açıklamaTürkiye'den ABD'deki olaylara ilişkin açıklamaGündem

AÇIKLAMALAR RAHATSIZ ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

AMERİKALI SUNUCUNUN SÖZLERİ

Ankara'dan peş peşe gelen açıklamalar karşısında ne diyeceğini bilemeyen NBC News sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor." diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Sunucu, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

CNN İnternational muhabiri CNN Türk sunucusunun sorduğu soruya cevap veremediCNN İnternational muhabiri CNN Türk sunucusunun sorduğu soruya cevap veremediGündem

 

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