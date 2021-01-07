CNN İnternational muhabiri CNN Türk sunucusunun sorduğu soruya cevap veremedi

ABD'de yaşanan olaylar sonrasında CNN Türk televizyonuna balanan CNN International muhabiri Whtney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusuna cevap veremeden CNN International tarafından yayından alındı.

CNN International muhabiri Whitney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusu sonrası CNN International tarafından yayından alındı. pic.twitter.com/rRJS3sdxMu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 7, 2021