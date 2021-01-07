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CNN İnternational muhabiri CNN Türk sunucusunun sorduğu soruya cevap veremedi

CNN International muhabiri, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın, 'Demokrasiyi revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusuna yanıt veremedi!

ABD'de yaşanan olaylar sonrasında CNN Türk televizyonuna balanan CNN International muhabiri Whtney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusuna cevap veremeden CNN International tarafından yayından alındı.

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