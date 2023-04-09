Milletvekili aday listeleri için bugün son gün!

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. AK Parti'de üst komisyon, CHP de ise Parti Meclisi listelere son şeklini verecek.



14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Genel merkezlerde milletvekili aday listelerine son şekli veriliyor.

Cumhur İttifakı



AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst komsiyon, çalışmalarında sona yaklaştı. 3 dönem kuralını uygulama kararı alan AK Parti'de, birçok isim listede yer almayacak.

Kabinede yer alan isimler, listelerde ilk sıradan milletvekili adayı gösterilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'den milletvekili adayı olacak.

AK Parti listelerinde Demorkatik Sol Parti adayları için listede en az iki yer açacak.

Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek.

MHP milletvekili aday listelerini netleştirmişti. MHP milletvekili aday listesi için tıklayınız.

Millet İttifakı

Millet İttifakı kanadında da yoğun bir mesai var.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adayları, CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.

Bu 4 partinin adaylarına, CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.

CHP ve İyi Parti’nin üzerinde çalıştığı fermuar modelinde üzerinde anlaşılan il sayısı 10’dan 16’ya çıktı. 9 ilde CHP’nin milletvekili adayı, 7 ilde de İyi Parti’nin milletvekili adayı birinci sırada yer alacak.

Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP’nin adayı birinci sırada yer alırken, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de İyi Parti’nin adayı birinci sırada yer bulacak.

Kesin listeler 19 Nisan'da



Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek



14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.