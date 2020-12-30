Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

Taciz, tecavüz ve şantaj skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP bu kez de vatandaşın parasını pervasızca hiç etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderdi. Vahap Seçer'in 2021 yılı temennilerinin bulunduğu paket, ulaşan isimler tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarap, nar, çerez...

İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların olduğu paketin 250 TL değerinde olduğu belirtiliyor.

Belediyenin hangi ihaleyle temin ettiği ve kaç kişiye dağıttığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Borçlanma talep etmişti

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.

Belediyenin paralarını pervasızca hiç edip "hükümetten destek göremiyoruz" algısı yapan ve 'Borçlanamıyoruz' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'li yönetimlerin yılbaşı için koli koli şarap dağıttırması "Borçlansalar kim bilir neler yapacaklar?" sorusunu da akıllara getirdi.

İBB de dağıttı

Benzer bir yeni yıl paketi önceki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı. İçinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait not bulunan paketin içeriği ise bilinmiyor.

YeniŞafak