AjansHaber.com.tr Gündem Menemen Belediye Başkanı tutuklandı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı.

Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı
Arınç'a Demirtaş'ın 'Seher' kitabını önerdi
Samsun'da 200 yataklı hastane hizmete açılıyor
9 yaşındaki çocuğu dağa kaçırdılar
"Yutkunma! Kalk ve lütfen çözümün paydaşı ol"
Yunan savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!
"Başka ne yapmamız beklenmiştir?"