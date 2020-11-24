Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı.
Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.
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