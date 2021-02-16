Mansur Yavaş'tan kar uyarısı: Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına karşı tedbir almaması tepkilere neden olurken, mesai bitiminde trafik durma noktasına geldi. Hizmette sınıfta kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, karla mücadele araçlarının canlı yayınını durdurdu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli önlem alınmadı. Yolların tuzlanmaması ve kar araçlarının çalışmaması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.



"TRAFİĞE ÇIKMAYIN"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışı sebebiyle yurttaşlara çok acil olmadığı sürece trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise https://t.co/bQe26TAper adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum. https://t.co/Kg4tnSstbD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 16, 2021





Kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Kentimizde etkili olması beklenen kar yağışına karşı mesai arkadaşlarımız teyakkuzdadır. Trafiğe çıkmadan önce semtinizdeki cadde ve sokakların durumlarını kartakip.ankara.com.tr adresinden takip edebilir, çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerinin ardından, takip araçlarının canlı yayınını durdurdu.

"BİRKAÇ KAMYON TUZ DÖKMEYİ BECEREMEDİN"

Kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından tedbir alınmayan ve tuzlama yapılmayan Ankara caddelerinde birçok kaza meydana gelirken AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar hizmette sınıfta kalan Yavaş'a tepki gösterdi. Şamil Tayyar, "Mansur başkanım. İşin olmadığı halde rektöre bile mektup yazıp istifaya çağırdın, birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedin yine" dedi.

"REKTÖRÜ BIRAK HİZMETE BAK"

Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Ankara'da kar nedeniyle felç olan trafik görüntüleri ve kapanan sokakların fotoğraflarını paylaşarak Boğaziçi Üniversitesi provakasyonlarına destek vererek Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu istifaya çağıran Mansur Yavaş'a 'Rektörü bırak hizmete bak' çağrısında bulundu.