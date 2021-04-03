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Kuyucak Kaymakamı Kurt, Didim’de ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde otomobilinde ölü bulundu.

Aydın Valiliği, Kuyucak Kaymakamı Kurt'un ölü bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04. 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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