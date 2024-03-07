CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın Dem Parti hakkında söyledikleri CHP'yi zor durumda bıraktı. Ajans Haber TBMM Parlamento Büro Şefi Ünsal Ergel, konuyu “Köksal olayı, CHP-DEM ilişkisini netleştirdi” başlığıyla köşesinde değerlendirdi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı. Köksal'ın bu çıkışı, "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'un çeşitli DEM Parti ile ittifak yapan CHP'yi zor durumda bıraktı.

Özel, Köksal'ın ifadesini düzeltti

Köksal'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “dil sürçmesi” şeklindeki sözleri Özel’in zor durumda kalarak DEM-CHP ilişkisini su üstüne çıkardı.

Özel, “Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır."dedi.

Köksal geri adım atmadı

Ancak Burcu Köksal, Özgür Özel’in bu düzeltmeli açıklamasına karşın hiç bir yorum getirmeyerek, resmî X hesabından geri adım atmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı:

“Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.”

Ajans Haber TBMM Parlamento Büro Şefi Ünsal Ergel konuyu, “Köksal olayı, CHP-DEM ilişkisini netleştirdi” başlığıyla köşesinde değerlendirdi.



İşte o değerlendirme: