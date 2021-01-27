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Kira destek ödemeleri bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık, kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

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