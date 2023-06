Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım

Seçim mağlubiyetinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevini bırakabileceği yönündeki ilk sinyalleri verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı dönemde son kez çıktığını belirttiği grup toplantısı kürsüsüne yeniden çıkan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bir seçim dönemini artısı ile eksisi ile geçirdik. Her değerlendirmenin artıları ve eksileri olacaktır. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur, yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk, mazlumların yanında olduk, düşüncesini ifade etmek isterken şiddet görenlerin yanında olduk, aklını kullananların yanında olduk, kendini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk. Aksi halde bu ülkeye demokrasi getiremeyiz. O nedenle bize oy vermeyen vatandaşın bile hakkını hukukunu savunan bir partiyiz. Kim haksızlığa uğradıysa yanında olduk.

"Beklediğimizi alamadık"

Bize oy veren vatandaşlarımızla aynı duygularla sandığa gittim. Beklediğimizi alamadık, kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecekti. Bu eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan gazetecilere her zaman saygım vardır. Kendini savcı, yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.

Kimsenin inancından, kimliğinden ötürü ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edecektik. Bu idealimizden asla vaz geçmeyeceğiz. İnançla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirene kadar yolumuza devam edeceğiz.

"Mesele Kılıçdaroğlu değildir"

Mesele bir fani olarak Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Kılıçdaroğlu bu mücadelenin sadece bir neferidir. Ben CHP’nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin genel başkanı olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Bugün partimize yeni üye olan bir kardeşimle aynı heyecanı, aynı hüznü taşıyorum. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkesin bilmesini isterim. Önderimiz Mustafa Kemal’in koltuğunda oturuyorum. CHP’nin her zaman değerlerini korudum. Sıradan bir üyesi olarak her zaman CHP’yi korumaya devam edeceğim.

"Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız"

Şimdi köklü bir çınarın altında yeni kadrolarla, mücadelemize omuz veren milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak isteyenlere sesleniyorum. Önce bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Gelin CHP’ye omuz verin, omuz verin ve çalışın.