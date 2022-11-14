Kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmişti! Kızıyla birlikte hayatını kaybetti

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine taziye çadırı kuruldu.

Türk bayrağı asılan eve gelenler, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda yaralanan Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Adana'ya dönmeden önce kenti gezmek istemişler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan'ın, kardeşi Uğur Meydan'ın 12 Kasım'daki nişanı için kendisiyle aynı kurumda çalışan eşi Mevlüdiye ve kızı Ecrin'le İstanbul'a gittiği, ailenin 5 yaşındaki kızları Derin'i ise Adana'da yakınlarına bıraktığı belirtildi.

Nişanın ardından hava yoluyla Adana'ya dönmeyi planlayan ailenin, yolculuk öncesi İstiklal Caddesi'nde gezerken patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

"Teröre lanet etmekten başka ne denilebilir, lanet olsun"

Yusuf Meydan'ın kuzeni Talip Ünal, olay nedeniyle üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Babası 2 yıl önce vefat eden kuzeninin, kardeşinin nişanına katılmak için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ünal, "Nişanı taktıktan sonra pazar günü döneceklerdi. Dönmeden önce Taksim'i gezmek istemişler. Gittikleri anda bu olay oldu. Yaralanan eşi de tedavisinin ardından taburcu edildi, kente geliyor. Teröre lanet etmekten başka ne denilebilir, lanet olsun. Böyle bir acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Yusuf ile çocukluğumuz bir arada geçti, kardeşimdi benim. Şu an yaşananlar bir hayal gibi geliyor." diye konuştu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında 6 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hayatını kaybedenlerin arasında bakanlık personeli Yusuf Meydan ile kızının da olduğunu açıklamıştı.