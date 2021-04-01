Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor

Düzenleme kamuda çalışan 3,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi modellerin devreye alınması planlanıyor.

Hükümet, pandemiyle birlikte özel sektörün yavaş yavaş uygulamaya aldığı esnek ve uzaktan çalışma modellerini kamuya da uyarlamak için hazırlıklara başladı. Kamuda çalışan 3.5 milyon memur ve işçiyi ilgilendiren düzenlemeler önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) masaya yatırıldı.

ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Toplantıda Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması kararı alındı. Çalışma Grubu, kamu kurumlarındaki istihdam türleri ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni çalışma modellerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapacak. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak.

YATAY VE DİKET YÜKSELME OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, kamu görevlilerinin verimliliğini, motivasyonunu artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer ve liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. Sınavlar konusunda yaşanan tıkanma giderilecek. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak.

Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.

KİMLER KATILDI?

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına Bakan Selçuk'un yanı sıra Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

"SINAVLAR PERİYODİK YAPILACAK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.

Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık" değerlendirmesini yaptı.

"DERECE SINIRLAMASI KALKSIN"

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) ve derece ile kademe sınırlandırmasının kaldırılmasını, sağlık çalışanlarına performansa dayalı ek ödeme çalışması yapılmasını, 4C'den 4B'ye geçen personelin mağduriyetinin sonra erdirilmesi taleplerini iletti.

Yalçın, 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümlerine ve bugünün eğitim verilerine göre çeşitli yasalarla ve yönetsel işlemlerle uygulanan derece-kademe sınırlamasının hukuksuz hale geldiğini savunarak, "Derece kademe sınırlamasının kaldırılması, parasal maliyeti olmayan, sosyal maliyeti de azaltan bir sonuç üretecektir" dedi.

Kamu çalışanlarına yönelik ek ödeme ve gösterge puanları ve oranlarının artırılması hedefli bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Ek ödeme konusunda yapılacak çalışma hem yakın dönemin maaş-gelir kayıplarını gidermeli hem de ek ödemenin emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılmasını sağlamalıdır" diye konuştu.