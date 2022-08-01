Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıdaki ana gündem dış politikadaki gelişmeler olacak.

Dış politikadaki gelişmeler ele alınacak!

Rusya ve Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşmasındaki son durum detaylı şekilde ele alınacak. Bir yandan da Sırbistan-Kosova ve Çin-Tayvan arasındaki gerilim toplantının gündeminde olacak.

Kredi kartı borçlularına ilişkin düzenleme

Toplantıda, dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek. Bir süredir gündemde olan, takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin detaylarının belirlenmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Artan vaka sayıları masaya yatırılacak

Bir diğer gündem maddesi de Kovid-19 salgınındaki son durum olacak. Son dönemde giderek artan vaka sayılarıyla birlikte aşılamadaki gidişat değerlendirilecek.