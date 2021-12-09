Nissan'In kaçak CEO'su Ghons konuştu, "O Türklerle bir gün tanışmak istiyorum"

29 Aralık 2019'da Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, kaçışının Türkiye ayağı ile ilgili konuştu.

Müzik kutusunun içerisinde nefes kesen kaçış hikayesi

Şirkette yaşanan kişisel harcama suçları sebebiyle 29 Aralık 2019'da, Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, bir müzik kutusunun içerisinde Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

"Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım." diyen Ghosn, hem kendisine hem ailesine "sıkıntılar çektirildiğini" belirterek, kendisini savunmanın "tek yolunun Japonya'yı terk etmek" olduğunu söylemişti.

"Kaçış planımı 4 günde tek başıma yaptım"

“Broken Alliances” (Bozulan İttifaklar) isimli kitabını geçtiğimiz pazartesi günü online bir basın toplantısı ile tanıtan Ghosn, kaçış planını 4 günde ve tamamen tek başına hazırladığını açıkladı.

Kaçışta Türkiye ayağı

Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden kaçmasıyla İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmış ve 4 pilot, kargo firması ticaret ve operasyon müdürü ve 2 havalimanı çalışanı gözaltına alınmıştı.

"O Türklerle umarım bir gün yollarımız kesişir"

Türkiye'de davası hala devam eden ve kaçış planının İstanbul ayağına bilerek veya bilmeyerek karıştıkları iddiasına karşı, suçsuzluklarını kanıtlamaya çalışanlarla ilgili olarak da konuşan kaçak CEO, “Şartlar öyle gerektirdi. Bir gün benim yüzümden Türkiye'de rastgele yargılananlarla tanışmak istiyorum. Umarım bir gün yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Carlos Ghosn'un, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük gösterdiği iddia edildi. Eski CEO, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Kasım 2018'de tutuklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’da üç buçuk aylık tutuklu olduğu cezaevinden 9 milyon dolar kefalet ödeyerek tahliye oldu.

Ghosn’un tahliyesinden kısa bir süre sonra 2004-2015 yılları arasında, Stanford’da okuyan 4 çocuğunun okul harçlarının da şirket tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kaçmadan önce, maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu.