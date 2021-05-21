İYİ Partililer'den sokakta yumruk sosyal medyada tehdit

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları tehdit eden İYİ Parti Sakarya İl Sekreteri Gökhan Kaçar, "Meral Akşener'in saçının telini düşürün, bak bakalım ne oluyor!" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile Akşener'e tepki gösteren esnaf arasında yumruklu kavga yaşandı.

Akşener, programını yarıda keserek İkizdere’den ayrıldı. Daha sonra Çayeli ilçesine giden Akşener, burada da tepkilerin hedefi oldu.

İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişkisi nedeniyle "PKK'yla iş birliği yapıyorsunuz" şeklinde tepkiler gösterilen Akşener, eleştirilere kulak tıkadı.

Akşener'in beraberindeki heyet ise vatandaşa yumruklu saldırının yanında küfürlerle de karşılık verdi. İYİ Parti'lilerin öfkesi sosyal medyada da dinmedi.

"SAÇININ TELİNİ DÜŞÜRÜN, BAK BAKALIM NE OLUYOR!"

İYİ Parti Sakarya İl Sekreteri Gökhan Kaçar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları tehdit etti.

İYİ Parti olarak gerektiğinden fazla kibar davrandıklarını ifade eden Kaçar, "Bu sebeple gösterdiğiniz cüreti ceket yapar giydiririz size! Meral Akşener'in saçının telini düşürün, bak bakalım ne oluyor!" paylaşımında bulundu.