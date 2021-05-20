İYİ Partililer Rizelilere hakaret yağdırdı

Partinin HDP ile yakınlığının eleştirilmesine yanıt veren bir İYİ Partili vatandaşlara 'Namussuzlar' diye bağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere'deki eylemelere destek verme amacıyla bugün sabah saatlerinde Rize’ye gitti.

Meral Akşener, ziyaret sırasında bir grubun tepkisiyle karşılaştı.İYİ Parti'nin HDP ile yakın temasını eleştiren vatandaşlar "PKK'yla iş birliği yapıyorsunuz, ne işiniz var burada?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşanırken, Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

Akşener'in bölgeden ayrılması vatandaşları sakinleştirmedi. Tepkilerini bu kez İYİ Partili'lere ileten vatandaşlar, küfür ve hakaretlerle karşılık buldu.

"NAMUSSUZLAR" DİYEREK HAKARET ETTİ

İYİ Parti'li bir kişi, "PKK'yla oturan siz, FETÖ'yle oturan siz, bizi suçlayan da siz namussuzlar!" diyerek vatandaşlara hakaret etti.

Kalabalık arasındaki kimi kişiler İYİ Partililere 'Sakin olun' uyarısında bulunmasına rağmen kimi partilileri sakinleştirmek oldukça güç oldu.