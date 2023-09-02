İYİ Parti-CHP hattında yerel seçim satrancı

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada doğrudan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yüklemişti.

28 Mayıs'ta kaybedilen seçim hakkında genel bir muhasabe yapan Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Fakat yenilgiye maalesef engel olamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerin ardından dağılma sürecine giren Millet İttifakı'na Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarla fiilen son veren Akşener, "Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz." diyerek CHP'ye rest çekmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, Akşener'in açıklamalarını bir adım öteye taşımış ve Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde de kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan gizli çağrı

İYİ Parti cephesinden gelen açıklamalarının ardından paniğe kapılan CHP yönetimi; İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarına bir an evvel adaylıklarını açıklaması konusunda kapalı kapılar ardında çağrıda bulundu.

İYİ Parti'ye bir kıskaç daha

İYİ Parti'nin büyükşehirlerde vereceği desteğin oldukça önemli olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu, seçimden 6 ay önce Yavaş, İmamoğlu ve Soyer'i sahaya sürerek, İYİ Parti'yi Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığı türde bir zoraki desteğe mecbur bırakmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını bile seçime 2 aydan daha kısa bir süre kala açıklayan Kılıçdaroğlu, seçime daha 6 ay varken 3 büyükşehirin başkan adayını resmen olmasa da açıklamış oldu.

İmamoğlu'nun planı farklı

Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayı öncesi delegeler üzerindeki hakimiyetini pekiştirmesinin ardından kendi başlattığı "değişim" hareketini şimdilik askıya alan İmamoğlu'nun, olası yerel seçim mağlubiyetinin ardından genel başkanlık için yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

İlk kez Ajans Haber yazmıştı

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçmek için Anadolu Turu'na çıktığını seçimden 3 buçuk ay önce ilk kez Ajans Haber yazmıştı.