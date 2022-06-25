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İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili güzel bir görüşme gerçekleştirdik.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesini resmi Twitter sayfasından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştüGündem

Andersson, paylaşımında "Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer müttefik ülke liderleriyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Zirve öncesi Erdoğan ile sürecin ilerlemesinin önemi konusunda görüş birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

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