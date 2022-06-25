Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.