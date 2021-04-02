İstanbul'da trafik erken başladı

Güncellenen koronavirüs risk haritasında sonrasında haftalar sonra İstanbul'da ilk kez pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına cumartesi günü de dahil edildi. 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Göztepe D 100 karayolu havadan görüntülenirken İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

CUMARTESİ-PAZAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULANACAĞI İLLER

Öte yandan İstanbul ile birlikte risk haritasında kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller ise şu şekilde sıralandı: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.