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İstanbul için sağanak uyarısı

Hava durumu için aktarılan son dakika haberine göre, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirildi.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda hem Meteoroloji hem de AFAD uyarıda bulundu.

İstanbul'da yağmur, poyrazla birlikte kuvvetlenecek. Bugün Marmara Bölgesi'ni etkileyen soğuk hava, yarın sıcaklıkların 15 derece birden düşmesiyle, İç Anadolu'ya kar getirecek.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD'DAN UYARI

Meteoroloji'nin ardından AFAD'da İstanbul'da beklenen sağanak yağışa karşı bir uyarıda bulundu.

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