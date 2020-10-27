İskenderun ve Mersin'de şüpheli orman yangınları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Mersin’in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda da bir yangın çıktı.
İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
DÜN AKŞAM SALDIRIMI GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam yaşanan saldırı girişimi sonrası Arsuz ilçesinde orman yangın çıkması dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde de Hatay'ın Belen ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından çıkartılan orman yangını şehir içindeki evlere kadar sıçramış, büyük hasar oluşmuştu.
ANAMUR'DA YANGIN
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yorumlar