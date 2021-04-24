İbrahim Kalın'dan HDP'ye çok sert 'sözde soykırım' yanıtı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" mesajını paylaştı.
Ermenilerin, sözde Ermeni soykırımının "yıl dönümü" olarak belirledikleri 24
Nisan'da HDP'den skandal bir bildiri geldi.
Türkiye'nin haklı tezlerini görmezden gelen ve Ermeni diyasporasının yalanlarını
destekleyen HDP, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteledi.
"SIRTINIZI DAYADIĞINIZ PKK VE ASALA TERÖRÜ UTANCIYLA YÜZLEŞİN"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin paylaşımına tepkisini sosyal
medya hesabından gösterdi.
Kalın, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü
utancıyla yüzleşin" mesajını paylaştı.
Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin. pic.twitter.com/2xWH5kkkto— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021
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