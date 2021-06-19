Hulusi Akar: Teröristlerin tüm inlerine girildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip etti.

Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi.

“18 BİN 196 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

TSK’nın kendine düşen sorumlulukların arttığının bilincinde olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, “Terörle mücadele harekatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Terörü bitirmekte kararlıyız. Irak’ın kuzeyine yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 24 Temmuz 2015’ten itibaren terörle mücadelemiz yoğunlaştı, bugüne kadar da artan bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki barınak, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracak, hudutlarımızın halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yol adalete sığınmaktır.” dedi.

“BU VATAN İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN GÖREVLERİ…”

TSK’nın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleri doğrultusunda Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve yasalar doğrultusunda sıralı amirlerin ve komutanların milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Akar, “Bu düzen, hiyerarşi içinde karada, denizde, havada bize verilen görevleri bugüne kadar en iyi şekilde yaptınız, bundan sonra aynı duygu, düşüncelerle yapmak için göstereceğiz. Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde bu vatan, bayrak için yapmamız gereken tüm görevleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.