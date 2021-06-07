HDP'ye yeniden kapatma davası

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

İddianamede; HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiği belirtildi. HDP üyelerinin eylemleri ve beyanlarıyla, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi.

İlk dava 17 Mart'ta açılmıştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ilk iddianamesinde HDP'nin kapatılmasını ve 687 HDP'linin siyasetten yasaklanmasını istemişti.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı ilk incelemede iddianamede usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yeni kaleme aldığı iddianameyle ilgili yazılı açıklama yaptı. AYM tarafından düzeltilmesi istenen ilk iddianamenin iade sebeplerine katılmadığını belirtti. "Davalı parti hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir." dedi.

Peki süreç nasıl ilerleyecek?

Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir raportör görevlendirecek. Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunacak.

Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak.