AjansHaber.com.tr Ekonomi Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "kur farkı vergisi" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarından kur farkı vergisi alınacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

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