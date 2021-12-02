Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi, yeni bakan Nureddin Nebati

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Ajanshaber yine bildi!

Bakanlıkta yaşanacak değişiklik haberi ilk olarak 19 Kasım 2021'de Ajans Haber'de yayınlanmıştı.

Ajans Haber 19 Kasım'daki haberinde bakanlıktaki değişimi bildirmişti.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.

Türkiye, kabine değişikliklierini önce, Ajans Haber'den öğreniyor

Türkiye, daha önce de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını Ajans Haber'den öğrenmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. pic.twitter.com/eVFncapElZ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 30, 2021

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.