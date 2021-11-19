Ankara kulislerini hareketlendiren kabine değişimi iddiası

Ankara kulisleri akşam saatlerinde kabinede gerçekleşecek değişiklik haberi ile çalkalandı. AjansHaber'in ulaştığı bilgilere göre, son faiz indirimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir ayrılığı yaşadığı bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın yerine, yardımcısı Nureddin Nebati getirilecek.

Daha önce 2 kez istifa etmek isteyen Elvan'ın talebinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmediği biliniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda nöbet değişimi

Elvan'ın, alınan son faiz indirimi kararına direnmesi ise sonun başlangıcı oldu. Halihazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin yeni Hazine ve Maliye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bakanlık görevine getirilmesi beklenen Nureddin Nebati kimdir?

Berat Albayrak'a yakınlığı ile tanınan Nebati, 1964 Urfa doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Nebati, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamlayan Nebati; Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir süre tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Nebati halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

Ankara kulisleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimin yanında Bakanlar Kurulu'nda da değişimler olacağını söylüyor.