Hatay'da, 5 bin 807 bağımsız birimin temelini attı

Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan Hatay’da, 5 bin 807 Bağımsız Birimin Temel Atma Törenine katıldı. Temeller, şehrin en çok yıkım yaşayan ilçelerinden olan Kırıkhan, Defne, Antakya ve İskenderun’da atıldı. Törende yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hatay benim özel meselem’ sözünü hatırlatan Bakan Özhaseki, “Depremden sonra da Hatay, bizim, tüm milletin meselesi oldu. İnşallah ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın.” diye konuştu.

“HER GELİŞİMİZDE HEYBEMİZ DOLU DOLU”

“Depremzede vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Bir yandan, yaptığımız konutları teslim ediyor; diğer taraftan yeni konutların temellerini atıyoruz.” diyen Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Hatay’da 5 bin 807 konutun temellerini atacağız. İskenderun'da da iki millet bahçemizin açılışını yapacağız. Bir taraftan da 3 bin 614 konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çok şükür her gelişimiz hayır için, her gelişimiz burada bir işe vesile olmak için. Her gelişimizde heybemiz dolu dolu. Hizmet etmeye için çalışıyoruz.”

“HATAY’A GEÇMİŞTE DE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK, ŞİMDİ DE YAPIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay’a çok büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, “Deprem öncesinde 74 milyarlık yatırım yapmıştık. Depremden sonra da şu anda tam 224 milyar liralık yatırımımız var. Bundan sonra da devam edecek. Yaralar sarılıncaya, bütün hak sahibi kardeşlerimiz ‘evet hakkımızı aldık. Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar buralardayız ve sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.” şeklinde konuştu.

“BUGÜN ÇEKİLECEK KURALARLA 76 BİN KONUTUMUZU DAĞITMIŞ OLACAĞIZ”

Şehirlerin geleceğinde en çok payın yerel yöneticilerde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Siyasi hesapları bir kenara bırakıp, şehrini geleceğe taşımaya çalışıyorlarsa, o şehrin geleceği aydınlıktır. Ancak, yerel yöneticiler kafalarında şeytanî hesaplarla uğraşıyorsa, Cenab-ı Allah da ellerini ayaklarına dolaştırır. Sizler deprem zamanı Hatay’da Sağlık, Millî Savunma, İçişleri ve Çevre Bakanlarımıza rastlamışsınızdır. Hatay’da ‘CHP’li belediye var’ diye aklımızın ucundan dahi geçirmedik, bütün belediyelerimizi buraya gönderdik. Bunu asrın dayanışmasına döndürdük. Çok şükür, 307 bin konutumuzun inşaatı devam ediyor. Bugün çekilecek kuralarla toplam 76 bin konutumuzu dağıtmış olacağız ve her ay 10-15 bin konut dağıtacağız.” ifadelerini kullandı.

“EKSİK KALIRSA YİNE YAPARIZ”

Hatay’da şu anda ihalesi yapılan veya ihale aşamasında olan 144 bin 611 bağımsız bölüm olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Eksik kalırsa yine yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca, Antakya, Defne, Kırıkhan, İskenderun ve ihtiyaç duyan diğer ilçelerimiz için İller Bankamız 12 milyar lira para ayırdı.” dedi. Daha önceki Bakanlığı döneminde Emek Aksaray Mahallesi için çok gayret sarf ettiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, depremde o mahallenin yerle bir olduğunu, şimdi o mahallede 576 bağımsız birimin temellerini attıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve davetlilerin katılımıyla, 5 bin 807 bağımsız birimin temeli atıldı.