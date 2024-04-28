Malatyalı depremzede çocuklar geri dönüşümü eğlenerek öğrendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri, bugün de Malatyalı depremzede çocuklarla buluştu. Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık, çevre bilinci ve iklim değişiklikleri konusunda da bilinçlendirildi.

Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’dan başlatılan ve deprem bölgesinde de Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri, bugün de Malatya’da Yeni Hayat Samanköy Konteyner Kent’teki depremzede çocuklarla buluştu. Malatyalı afetzede çocuklar, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zekâ oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinlikte eğlenme fırsatı buldu. Hem eğlenceli ve öğretici aktivitelerle depremin bıraktığı izler hafifletilmeye çalışıldı hem de çocukların grup halinde çalışması ve çevre bilinci kazanması hedeflendi. Çocuklar, etkinlikte Sıfır Atık hareketi kapsamında da atıklara yeniden hayat verme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARDAN SIFIR ATIK ATÖLYESİNE BÜYÜK İLGİ

23 Nisan etkinliklerinde eğlenerek öğrenen çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde sürdürülen ve marka değeri kazandırılan “Sıfır Atık” projesine de büyük ilgi gösterdi. Depremzede çocuklar, “Sıfır Atık” standını bir atölyeye çevirerek, atıklara yeniden hayat verdi.

“HİÇBİR ÇÖPÜN ATIK OLMADIĞINI ÖĞRENDİK”

Etkinlik alanında atıklardan yeni malzemeler üreten çocuklar, “Hiçbir çöpün atık olmadığını öğrendik. Bu etkinliklerde çöp topladık, çöpleri geri dönüştürmeyi ve Sıfır Atık hareketinin önemini, camı, kâğıdı ve plastiği nereye atmamız gerektiğini öğrendik. Emine Anneye söz veriyoruz çevreyi koruyacağız. Emine Anne bizleri çevre müfettişi yaptı. Artık ben de bir çevre müfettişiyim, çok mutluyum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ederiz. Biz de onların emeklerini boş etmeyeceğiz, çevreyi koruyacağız.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.