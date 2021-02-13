Halk TV'de Meltem Cumbul'un sorusu konukları şaşkına uğrattı
Muhalif kimliğiyle tanınan oyuncu Meltem Cumbul'un CHP'nin kanalı Halk TV'de sorduğu soru konukları şaşkına uğrattı.
Son yıllarda muhalif çıkışları ile gündeme gelen oyuncu Meltem Cumbul bir süredir CHP'nin TV kanalı Halk TV'de CHP'li Melda Onur, Siyasetçi - İktisatçı Nesrin Nas'l birlikte Sıra Bizde adlı pogramı sunuyor.
Önceki akşam Anayasa tartışmalarının yaşandığı programa oyuncu Meltem Cumbul’un bilgi eksikliği damga vurdu.
Cumbul’un, mahkeme salonlarında yazan ”Adalet mülkün temelidir” sözündeki ”mülk” kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı.
CHP'nin kanalı Halk Tv'de, Anayasa tartışmalarının yaşandığı programa muhalif kimliğiyle bilinen oyuncu Meltem Cumbul’un bilgi eksikliği damga vurdu.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 12, 2021
🔹Cumbul’un, mahkeme salonlarında yazan ”Adalet mülkün temelidir” sözündeki ”mülk” kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı. pic.twitter.com/Kwwj6Oxrbm
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