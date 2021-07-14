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Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğradı.

Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 

Saldırıyı yapan polis hakkında bir uyarı yazısı olduğu ve yaşanan olayın bu yazı sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırıHakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırıGündem

Taburcu edildikten sonra tutuklandı

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak, gözaltına alınan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi bugün tamamlanan Çulcu, taburcu edildiği saat 16.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Çulcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.  

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