Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

Meral Yıldız'ın haberine göre, Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.

Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

TUTANAK TUTTU

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun saçtığı dehşetle sarsıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

YEMEKHANEDE SALDIRDI

Yaşananların ardından polis memuru, Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e iki el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti.

SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı düzenleyen polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanedeki polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur" denildi.