GOT yazarı Martin’den yapay zekaya dava!

Aralarında Game of Thrones yazarı George R.R. Martin ile John Grisham ve Jodi Picoult gibi isimlerin yer aldığı 17 yazar, yapay zeka programlarının, telif hakkıyla korunan eserlerini izinsiz kullandığından endişeyle, "kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık" nedeniyle OpenAI'ye dava açtı.

Önceki gün New York'taki federal mahkemeye sunulan belgelerde yazarlar, "davacıların kayıtlı telif haklarının bariz ve zararlı ihlalleri" olduğunu iddia etti ve ChatGPT programını "kitlesel ölçekte sistematik hırsızlığa" dayanan "devasa bir ticari girişim" olarak nitelendirdi.

Davayı, Amerika'nın en eski ve en büyük yazar meslek örgütü olan Yazarlar Birliği açtı.

Yazarlar Birliği CEO'su Mary Rasenberger, yaptığı açıklamada, "Bu hırsızlığı durdurmamız zorunlu. Aksi takdirde ABD'deki diğer birçok yaratıcı endüstriyi besleyen inanılmaz edebiyat kültürümüzü yok edeceğiz" dedi.

Rasenberger ayrıca, "Mükemmel kitaplar; kariyerlerini, hayatlarını, bilgilerini ve mükemmel yeteneklerini kullananlar tarafından yazılıyor. Edebiyatımızı korumak için yazarların, çalışmalarının yapay zeka tarafından kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını kontrol edebilme becerisine sahip olmaları gerekir" diye konuştu.

Yazarlar da kazanç sağlamalı

Dün OpenAI şirketinden bir sözcü de şirketin, yazarların ve yaratıcıların haklarına saygı duyduğunu, yapay zeka teknolojisinden kazanç sağlamaları gerektiğine inandıklarını belirtti.

Yazarlar Birliği de dahil, dünyanın farklı yerlerinden pek çok yaratıcı yazarla yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirten sözcü, "Yapay zeka ile ilgili kaygılarını anlamaya çalışıyoruz. İnsanların zengin bir içerik ekosisteminde yeni teknolojiden yararlanmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmanın karşılıklı yarar sağlayan yollarını bulmaya devam edeceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.