Gökhan Özoğuz geri adım attı

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen "Athena Gökhan" lakaplı şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak, müsilaj (deniz salyası) konusunda attığı tweet ile adından söz ettirdi.

Marmara Denizi'ni saran deniz salyasının Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım nedeniyle gündem olan Özoğuz, saatler sonra yaptığı yeni açıklamada, espri yaptığını belirterek geri adım attı.

İroni yaptığını ifade eden şarkıcı, "Ya Ne olacaktı. Sayın Bakan Karaismailoğlunun "#Kanalİstanbul #denizsalyası nı bitirecek" açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar" paylaşımını yaptı.