Gökhan Özoğuz'dan müsilaj iddiası

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müsilajın birden ortaya çıkmasını Kanal İstanbul projesine bağlayarak "Yalanınız batsın" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı muhalif paylaşımlarla bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez muhalefet yapacağım diye ne söyleyeceğini şaşırdı.

Marmara denizini esir alan ve Ege'ye doğru ilerleyen müsilaj (deniz salyası) ile ilgili bir paylaşımda bulunan Özoğuz, bu konudan iktidarı sorumlu tuttu.

Özoğuz, ilk defa 1729 yılında görülen deniz salyası olayına ilişkin "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?" ifadesini kullandı.

"YALANINIZ BATSIN"

İstanbul'daki gemi kazasının da Kanal İstanbul projesi için gerçekleştiğini öne süren Özoğuz, "Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıo filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın" diye yazdı.