Giresun yürürken sigara içmek yasaklandı

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama Giresun’da yolda yürürken sigara içilemeyecek.

Dünyayı sarsan pandemi, ülkemizde yeni tedbirlerin yapılmasına neden oluyor. Salgını en aza indirmek için vaka sayılarının arttığı Giresun’da sigara içmek yasaklandı.

08.00-16.30 arasında yasağın uygulanacağını belirten açıklamada şunlar söylendi.

“1-İlimizde bulunan tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08:00–16:30 ve 08:30-17:00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine,”

65 yaş üstü vatandaşlarımıza da uyarı geldi

2-İlimizdeki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın, çarşı, pazaryeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan Caddelerine 07:00-10:00 ile 16:00-19:00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanmasına, Gazi, Fatih ve Alpaslan Caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın muaf tutulmasına,

Semt pazarları için açıklama

3-İlimiz semt pazarlarında girişlerde ateş ölçülmesi, pazaryerleri ile ilgili belirlenen kurallara uyum sağlanmasına ve belediye ekiplerince maske dağıtımı yapılmasına,

4- Çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine,

5- İlimiz genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına,

Yukarıda alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.