FETÖ-PKK işbirliğiyle AK Partili Özlem Zengin'in hesabı kapatıldı

FETÖ ve HDP “Çıplak arama” yalanıyla GARA’yı unutturmak istiyor. Gara’da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilmelerinin ardından HDP ve FETÖ düğmeye bastı. FETÖ’cü ve PKK’lı kullanıcılar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in instagram hesabını yaptıkları şikayetler neticesinde askıya aldırdılar.

13 şehidimizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bu işin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek büyük bir provokasyona imza attı. Ardından Meclis Genel Kurulu’nda terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’li vekiller tekrardan FETÖ’cülerin daha önce Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından belgelerle ortaya konan “Çıplak arama” yalanını yeniden servis etmeye başladılar.

Bir yandan da sosyal medya üzerinden sistematik bir şekilde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in sözleri çarpıtılarak yeni bir gündem maddesi oluşturdular.

FETÖ’cü teröristlerin yalanı en üst makamlarca yalanladıktan sonra özellikle HDP’li vekillerin buna ön ayak olması kamuoyunda “Türkiye’de muhalefeti kim yönetiyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

KİRLİ FETÖ TAKTİĞİ YİNE DEVREDE

Daha önce HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığı ve cinsel şiddet uygulandığı iddiasını içeren bir açıklama yapmış. Gergerlioğlu "Cezaevi Gözlem Kurulları, istediği kararı veriyor. Çıplak armaya direndiği için hücre cezası veriyorlar" diyerek konuyu başka bir boyuta taşımaya çalışmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Gergerlioğlu'na sert dille cevap vererek iddiasının yalan olduğunu söylemiş ve bu kez de Özlem Zengin aleyhinde kampanya başlatıldı. Çok geçmeden CHP'liler de Gergeroğlu'nun yalanına ortaklık ederek algı operasyonuna dahil olmuştu.

HDP VE FETÖ İŞ BİRLİĞİ

Gara’da terör örgütü PKK’nın 13 vatandaşımızı şehit etmesinin üstünü örtmek ve bunu unutturmak isteyenler yeniden bir algı operasyonunu başlattılar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokasyonu , FETÖ’cü teröristlerin Avrupa merkezli kanallarda ve sosyal medyada manipülasyonu ve HDP’li vekillerin Meclis Genel Kurulu’nda “Çıplak Arama” yalanına bir kez daha sarılmaları terör örgütü PKK’nın yaptığı katliamı gizlemek olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRI

FETÖ’cü ve PKK’lılardan Özlem Zengin’in sosyal medya hesabına saldırı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in dün Meclis’te FETÖ ve PKK aleyhine yaptığı konuşmalar sonrası FETÖ’cü ve PKK’lı kullanıcılar Özlem Zengin’in İnstagram hesabını yaptıkları şikayetler neticesinde askıya aldırdılar. Özellikle sosyal medyada terör ve terörü öven hesaplara dokunulmazken, terörü afişe eden hesaplar anında ya askıya alınıyor ya da uzun süre kapatılıyor.