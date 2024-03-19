Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Ülke puanı etkilenecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyircilerin sahaya girmesiyle ortalık karıştı.

Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti.





FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu ve nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini, gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi. Ali Koç, 2 Nisan'da yapacakları olağanüstü genel kurul toplantısıyla kendi geleceklerini kendilerinin çizeceğini ifade etti.

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

Fenerbahçe alt lige düşerse ne olur?

Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda yayıncı kuruluşun yeni imzaladığı 3 yıllık sözleşme feshedilebilir.

Ülke puanı etkilenebilir

Fenerbahçe’nin alt lige düşmesiyle birlikte Avrupa kupalarında Türk futbolu olumsuz etkilenebilir.

Türkiye, ülke sıralamasında 9. sırada yer alıyor ve bu durumda 2025-26 sezonu şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Ancak, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi veya UEFA Konferans Ligi'nde kalan maçlarını oynamaması durumunda, takımın bu sezon elde ettiği puanlar silinecek.

BİR TAKIM LİGDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

TFF talimatlarının 24. maddesi şu şekilde:

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME (1)

Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Trabzonspor açıklama yapacak

Pazar günü oynanan ve maç sonu çıkan olaylarla ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

Geçmiş Fenerbahçe-Trabzonspor derbilerinde neler yaşanmıştı?

1995-1996 Sezonu: İntihar vakası

Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında olduğu 1995-1996 sezonunda, maçın favorisi olarak sahaya çıkan Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatsa bile, ikinci yarıda Fenerbahçe'den gelen iki gole engel olamadı ve ezeli rakibine 2-1 mağlup oldu.

Hem şampiyonluğu kaçıran hem de Fenerbahçe’ye kendi evinde yenilen Trabzonspor taraftarı büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Dalman isimli bir taraftar maçtan sonra intihar ederek hayatına son verdi.

2010-2011 Sezonu: "Futbolda Şike Operasyonu"

2010-11 sezonunda Süper Lig'in 34. haftasına 79'ar puanla giren Fenerbahçe ve Trabzonspor, oynadıkları müsabakalarda rakiplerini yenerek, 34. hafta sonunda 82'şer puanla ligi tamamladı.

O dönem uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

3 Temmuz 2011'de dönemin Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı "Futbolda Şike Operasyonu" kapsamında dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil birçok isim, şike iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olayların ardından, 2010-2011 sezonunun birçok maçında şike yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin elinden şampiyonluk kupasının alınması ve o sene ligi ikinci bitiren Trabzonspor'a verilmesi için Trabzonspor kampanya başlattı.

2015-2016 sezonu: Fenerbahçe hükmen

Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Alper Potuk, Volkan Şen, Nani ve Van Persie'nin golleriyle 4-0 üstün durumdaydı. Müsabaka sahaya inen taraftarlar sebebiyle 88. dakikada tatil edildi. Fenerbahçe yaşananların ardından hükmen kazandı.