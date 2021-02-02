Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'dan Boğaziçi yalanına destek

Türkiye yıllardır yerli ve milli sanayi üzerine önemli çalışmalar yaptı.

Atılan başarılı adımlarla göklerde hakimiyet kuran Türkiye; Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin göklerdeki hakimiyeti dünya medyası tarafından da yakından takip edildi ve defalarca övgü haberleri yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolarda çekilen bir video, yalan bir eklemeyle sosyal medyada kampanya haline dönüştürüldü.

Paylaşılan görüntülerde polisin 'aşağıdan' demesine rağmen 'aşağı bak' şeklinde servis edildi.

Bu yalan ifadeyi kullanan muhalif hesaplar #aşağıbakmayacağız çünkü #istikbalgöklerdedir şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı.

Bu paylaşımı yapan isimlerden biri de Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı oldu.