Emniyet 'aşağıya bak' yalanını AjansHaber'in videosu ile boşa çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe figürü olan bir resmin yere serilmesiyle ilgili yapılan tutuklamaların ardından dün bazı eylemciler bu kararı protesto etmek için Rektörlük binasını ablukaya aldı. Uyarıları dikkate almayan eylemciler, polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Polise zorluk çıkaran kişiler gözaltına alındı.

"AŞAĞI BAK" YALANI GÜNDEM OLDU

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise AjansHaber'in dikkati sayesinde aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti, oluşturulan konu etiketi üzerinden binlerce tweet atıldı.

Yalan’dan bir Slogan...



Aşağı bak ❌ YALAN

Aşağıdan 👉 DOĞRU



Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor 🦠



Bu mücadele milletimiz için

Türk polisi

Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021

"AŞAĞIDAN, AŞAĞIYA DOĞRU!"

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından AjansHaber'in dikkati sayesinde hazırlanan ve olayın iç yüzünü gösteren videoyu yayınladı. Videoda, görevlinin aslında toplu halde hareket eden grubu dağıtmak için "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" dediği görülüyor.

"POLİS YALAN VİRÜSÜYLE DE MÜCADELE EDİYOR"

Videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.