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FAST'te limit yükseliyor

EFT ve havale ücreti almadan 24 saat transfer imkanı tanıyan FAST'te limit 4 Ağustos itibarıyla 1000 liradan 2000 liraya yükseltilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi işlem üst limitinin artırılacağı belirtildi.

Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda bin lira olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin liraya yükseltilecek.

Hedef daha da artırmak

Açıklamada ilerleyen dönemde limitin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları'nın FAST Sistemi'ne katılım başvuruları alınmaya başlandığı ifade edildi.

8 Ocak tarihi itibarıyla kullanıma açılan 7/24, anlık ödeme sistemi ile günlük yaklaşık 2 milyon anlık ödeme işlemi kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

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