FAST'te limit yükseliyor

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi işlem üst limitinin artırılacağı belirtildi.

Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda bin lira olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin liraya yükseltilecek.

Hedef daha da artırmak

Açıklamada ilerleyen dönemde limitin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları'nın FAST Sistemi'ne katılım başvuruları alınmaya başlandığı ifade edildi.

8 Ocak tarihi itibarıyla kullanıma açılan 7/24, anlık ödeme sistemi ile günlük yaklaşık 2 milyon anlık ödeme işlemi kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.