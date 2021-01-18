Facebook Türkiye'ye temsilci atıyor

Facebook reklam yasağının uygulanmasına bir gün kala Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı. Facebook'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

- Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

- Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

- Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

- Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Reklam yasağı için verilen süre 19 Ocak'ta dolacaktı

Kamuoyunda ‘’sosyal medya yasası’’ olarak bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Türkiye’de yeni bir sosyal medya düzenine geçildi.

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasa ile Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda. Bu temsilcinin iletişim bilgilerine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlerin herbirine ilk etapta 10 milyon lira, ikinci adımda 30 milyon lira olmak üzere toplamda 40 milyon lira para cezası kesildi. Yasa çerçevesinde idari para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda temsilci atamamış olan şirketlere, 19 Ocak Salı günü itibarıyla reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğu bildirilecek.