Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında iddialar sürüyor: Her işleri şaibeli
İstanbul’da 17 yaşındaki oğlu T.C'nin 1 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan sonra oğlu ile birlikte önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Eylem Tok ile eski eşi Bülent Cihantimur'a ilişkin bazı iddialar gündeme geldi.
Kazadan sonra oğlunu Mısır üzerinden ABD’ye kaçıran ünlü yazar Eylem Tok’un yazdığı kitaba ilişkin de çeşitli iddialar gündeme geldi.
Tok’un yazdığı ve çok satanlar arasında yer alan Mihr adlı kitabın eski erkek arkadaşı olan Rauf Baysal kaleme aldığı öne sürüldü. Ayrıca bir yayınevinin ortağı da olan Baysal’ın, Eylem Tok’un adı bulunan kitabın çok satanlara girmesi için Türkiye çapında bütün kitapları satın aldığı iddia edildi.
Bu iddiaları sosyal medya hesabından gündeme getiren kişiler Eylem Tok ile Rauf Baysal, gittikleri bir Sırbistan tatilinde kavga ettiğini, hatta bu kavga nedeniyle Tok’un, Baysal’ı polise şikayet ederek nezarete attırdığını da öne sürdüler.
Yanında çalışanları deport ettirdi
Eylem Tok’a yönelik bir başka iddia ise Kemerburgaz’daki villasında yanında kaçak çalıştırdığı Türkmenlere ilişkin oldu. İddiaya göre bir süredir yanında kaçak çalışan Türkmenler, yılın başında aldıkları ücrete zam istediklerinde Eylem Tok’un polisi arayarak bu kişileri deport ettirdiği öne sürüldü.