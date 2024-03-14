Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında iddialar sürüyor: Her işleri şaibeli

Tok’un yazdığı ve çok satanlar arasında yer alan Mihr adlı kitabın eski erkek arkadaşı olan Rauf Baysal kaleme aldığı öne sürüldü. Ayrıca bir yayınevinin ortağı da olan Baysal’ın, Eylem Tok’un adı bulunan kitabın çok satanlara girmesi için Türkiye çapında bütün kitapları satın aldığı iddia edildi.