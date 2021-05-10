Ethereum 4 bin doları aştı

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum, pazartesi günü 4 bin dolar seviyesini aşarak 2021 yılında değerini dörde katlamış oldu.

Ethereum'un piyasa değeri 463 milyar dolar civarına ulaşırken kripto paranın dominansı ise yüzde 19 civarında seyrediyor. Bitcoin ise 59 bin dolar civarında bulunurken, dominansı son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 45.20 oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Ethereum'a gelen ve blok zincirin verimliliğini artıran yeni güncellemelerin fiyatı yukarı taşıyan ana etken olduğu düşünülüyor.

Ethereum yeni bir rekora ulaşırken, Litecoin de yüzde 10'dan fazla yükselişle ilk defa 400 doların üzerini gördü. XRP ise 1.59 dolar civarında bulunuyor.

TOPLAM PİYASA HACMİ 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.