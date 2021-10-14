Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.
Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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