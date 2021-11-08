Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya hapis cezası
FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme heyeti Enver Altaylı'ya, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verdi.
Davanın diğer sanığı eski istihbaratçı Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
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