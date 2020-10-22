Ermenistan, Tarkan, Beyaz, Mustafa Sandal gibi ünlü isimleri hedefe koydu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki işgali kırmak için yürüttüğü operasyon, Ermenistan'ı bitirme noktasına geldi. Özellikle sahada büyük bir çöküş yaşayan Ermenistan, mental olarak da adeta "bitti.

Ermenistan, Azerbaycan karşısında hem sahada hem de mental olarak çökmeye devam ediyor. Dün ortaya çıkan terlikli asker skandalı sonrasında bugün de Erivan'dan "Serdar Ortaçlı" paylaşım yapıldı. Ermenistan, Azerbaycanlı askeri öldürdük diye Serdar Ortaç'ın fotoğrafını paylaştı.

SERDAR ORTAÇ'IN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

ÜNLÜ İSİMLERİ AZERBAYCAN ASKERİ OLARAK PAYLAŞTILAR

Haber portalının Serdar Ortaç'ın yanı sıra şarkıcı Tarkan, şovmen Beyazıt Öztürk, Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu Aras Bulut İynemli ve CZN Burak'ın da fotoğraflarını kullanarak Azerbaycan askerlerini öldürdükleri üzerine sahte propaganda haberlerini yaptığı ortaya çıktı.