'Eren-12 Güleşli Operasyonu' başlatıldı

Yurt içindeki sayıları hayli azalan hain teröristlerin tamamını etkisiz hale getirmek üzere hayata geçirilen Eren Operasyonları'na devam ediliyor.

2020'de Yıldırım Operasyonları ile büyük darbe alan PKK'nın 2021 yılı başında 12 Ocak'ta başlatılan ve Eren Bülbül'ün adı verilen Eren Operasyonları ile kökü kazınıyor.

Bu kapsamda bugün operasyonların 12'ncisi olan "Eren-12 Güleşli Operasyonu"na start verildi.

Operasyon, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla icra ediliyor.