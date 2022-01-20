Enver Altaylı'nın casusluk dosyası istinaftan geçti

FETÖ davası kapsamında, eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın 23 yıl 4 ay, sanık Mehmet Barıner’in 21 yıl 3 ay hapse mahkum edildiği, sanık Seda Chamatzoglou ise beraat ettiği dosya istinaftan geçti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 8 Kasım 2021'de karara bağlanan Enver Altaylı dosyasının kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nce tamamlandı.

Hukuka aykırılık yok

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve beraatın yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Temyiz incelemesi için YArgıtay'a gönderildi

Bu kapsamda sanık ve avukatlarının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırarak, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.